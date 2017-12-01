В Северодонецке будет установлена система видеонаблюдения

Депутаты Северодонецкого городского совета, наконец-то, приняли важное для города решение. На очередной сессии горсовета выделены средства для реализации программы «Безопасный город».

Об этом проинформировала пресс-офицер горотдела полиции Татьяна Кириленко. В настоящее время на улицах Северодонецка установлено всего 10 видеокамер. Этого крайне недостаточно.

В рамках программы будут приобретены еще 50 камер. Все они образуют единую систему видеонаблюдения, что, безусловно, будет способствовать более эффективному раскрытию преступлений, а также профилактике правонарушений. В большей безопасности почувствуют себя и жители Северодонецка, отметила пресс-офицер.

Напомним, что недавно в городе произошел целый ряд тяжких преступлений, которые до сих пор не раскрыты. Депутаты же длительное время не могли рассмотреть и решить вопрос о финансировании программы.