На шахте «Кураховская» отключили электроэнергию, под землей осталось 220 горняков

На шахте «Кураховская» ГП «Селидовуголь» районная организация электросети отключила электроэнергию, под землей осталось 220 людей.

Об этом на странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«6 декабря в 10 утра районная организация электросети отключила электроэнергию шахте «Кураховская»! Под землей осталось 220 людей, которые, согласно плану ликвидации аварии, пытаются по запасным выходам выбраться на поверхность! Удивительно что еще и отключили подъемник! То есть шахтерам нужно пройти около 4 км в подземных выработках и помыться в ледяной воде», – написал он.

Волынец отметил, что Независимый профсоюз горняков Украины предпринимает все неотложные меры по восстановлению электроснабжения шахты.