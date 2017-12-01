Сутки в АТО обошлись без потерь

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 5 декабря 2017 года, в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Оккупант по-прежнему пытается принести потери нашим военным, однако за прошедшие сутки в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции не погиб и не был ранен ни один военный Вооруженных сил Украины", - сообщил Мотузяник.