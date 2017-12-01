В Украине принят закон о борьбе с домашним насилием

Верховная Рада приняла закон о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия. За изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы для реализации положений Конвенции совета Европы о недопущении насилия в отношении женщин и домашнего насилия №4952 проголосовал 241 депутат.

Обидчику могут запретить приближаться к жертве насилия. Если насилие происходило в присутствии ребенка, нарушитель лишается права видеться с ребенком.

Кроме того, совершившего насилие могут лишить права на ношение оружия. При вынесении приговора будут учитываться факты преследования жертв - в том числе с помощью телефонных звонков и смс.

Также в законодательное поле введено определение домашнего насилия: это "умышленное систематическое физическое, психологическое или экономическое насилие против нынешнего или бывшего супруга или другого родственника, что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, потере трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего".

В тексте законопроекта уточнено определение изнасилования: это "совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого человека с использованием гениталий или любого другого предмета без добровольного согласия потерпевшего".