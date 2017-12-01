Действие Минских соглашений будет автоматически продлено на следующий год, считает представитель «ДНР» в Минске Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая, что политические пункты не реализованы, по остальным подгруппам мы тоже не видим особых продвижений, Минские соглашения с одной стороны не выполнены, но с другой стороны, никто не выходит из Минских соглашений, здесь по сути видим автоматическую пролонгацию данных соглашений», – сказал Пушилин в ответ на вопрос, будут ли продлены на следующий год Минские соглашения.

Ранее спецпредставитель США в Украине Курт Волкер сказал, что украинская сторона должна выполнить политическую часть Минских соглашений, но после того, как Россия обеспечит безопасность на Донбассе.