«Фантом» Луганщины на КПВВ в Станице задержал израильскую косметику

Вчера, 05.12.2017, сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон проведения АТО "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" обнаружили очередной факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции.

Об этом соообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Косметические средства и биодобавки израильского производителя пыталась перенести в г.Луганск для дальнейшей реализации 57-летняя женщина. Товар, по ее словам, она получила в отделении «Новой почты».

Протокол об административном правонарушении составлен по ч. 1 ст.204-3 КУоАП. Товар ориентировочной стоимостью почти 80 тыс. грн изъят.