Российские террористы обстреляли Крымское, Новозвановку и Новотошковское

5 декабря российско-террористические бандформирования в Луганской области семь раз нарушали «режим тишины» вдоль линии разграничения.

В частности, в направлении пгт Новотошковское, сел Новозвановка и Екатериновка Попаснянского района применялись 120-мм минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

По укреплениям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района открывался огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении села Лобачево применялась стрелковое оружие.

Информации о потерях и разрушений не поступало.