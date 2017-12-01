Российские террористы обстреляли Крымское, Новозвановку и Новотошковское

Российские террористы обстреляли Крымское, Новозвановку и НовотошковскоеСегодня, 09:26
5 декабря российско-террористические бандформирования в Луганской области семь раз нарушали «режим тишины» вдоль линии разграничения.
В частности, в направлении пгт Новотошковское, сел Новозвановка и Екатериновка Попаснянского района применялись 120-мм минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие.
По укреплениям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района открывался огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении села Лобачево применялась стрелковое оружие.
Информации о потерях и разрушений не поступало.