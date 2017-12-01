В Луганске пьяные российские террористы забыли боевую гранату около 26-й школы

В Луганске местный житель нашел гранату, прогуливаясь с ребенком по детской площадке возле школы № 26.

Прибывшие на место происшествия боевики изъяли боевую гранату Ф-1 с запалом.

В ходе опроса жителей прилегающих домов, установлено, что накануне вечером, компания боевиков в военной форме распивала спиртные напитки на лавочке возле школы, а боевая граната просто выпала из кармана одного из защитников Луганска от мирной и цивилизованной жизни.