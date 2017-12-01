В ЛЭО рассказали об обесточивании области из-за обстрелов

"Торгово-партнерская" артиллерия так называемой "ЛНР" с особым цинизмом обстреляла Попаснянщину, в ночь на 5 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганского энергетического объединения.

В результате обстрелов были полностью обесточены населенные пункты Крымское, Тошковка, Орехово, Грачево, частично обесточено - Нижнее. 2 тысячи 875 абонентов остались без света.

Восстановление электроснабжения пока затруднено отсутствием топлива и ремонтных материалов, кроме того, проведение каких-то работ крайне опасно из-за боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для энергетиков.

"Данное событие заслуживает особого внимания, учитывая, что на сегодня запланировано обесточивание объектов Попаснянского водоканала, который является главным поставщиком воды на неподконтрольную территорию. Долг водоканала за электроэнергию уже больше, чем 162 миллиона гривен. Сейчас руководство ЛЭО пытается достичь согласия ГП НЭК "Укрэнерго"… Если согласие не будет получено, Луганское энергетическое объединение будет вынуждено произвести отключение там, где есть возможность - на сетях, питающих Петровскую насосную станцию, качающей воду в неподконтрольный Луганск", - сказано в сообщении