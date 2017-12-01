На Донбассе на Светлодарском направлении украинские военные отбили нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Как отмечается, боевики не прекращают ведение усиленной разведки на Светлодарском направлении с целью проведения провокаций, совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, в местах скопления гражданского населения для дальнейшего обвинения и дискредитации подразделений ВСУ.

"Сегодня одно из подразделений Вооруженных сил Украины, которое выполняет боевые задачи в данном районе, отразило нападение диверсионно-разведывательной группы российско-оккупационных войск из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса 8 Армии Южного военного округа РФ. В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и поспешно покинули место схватки", - говорится в сообщении.