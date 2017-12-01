Польша предлагает Украине перейти к широкому формату переговоров по Донбассу

Польша предлагает Украине и другим странам перейти к более широкому формату переговоров по разрешению конфликта в Донбассе, в частности, к женевскому. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, - сообщает LIGA.net со ссылкой на Polska The Times.

"Мы предлагаем возвращение к более широкому формату, например, женевскому (Украина, Россия, ЕС и США, - ред.), который включал бы также и США", - отметил он.

Дипломат, однако, считает, что США в этом не заинтересованы.

"Зато Германия и Франция заманивают Киев заверениями, что минский формат может принести результаты", - добавил Ващиковский.

По его словам, после подписания минских договоренностей в Донбассе "прекратилась эскалация, однако есть жертвы".

"Сложно таким образом достичь мирных договоренностей. Шанс на это был бы в женевском формате", - подчеркнул министр.

Ващиковский убежден, что Украина "допустила ошибку", когда сделали ставку только на нормандский формат, акцентируя внимание на сотрудничестве с Германией и Францией.