Парубий назвал свой срок рассмотрения закона о Донбассе

Законопроект по Донбассу в Верховной Раде могут рассмотреть на следующей пленарной неделе (19-22 декабря). Об этом во время согласовательного совета заявил председатель парламента Андрей Парубий.

«После консультаций, в том числе с дипломатами, я хочу вам сказать, что рекомендуется законопрект №7163 [рассмотреть] на следующей неделе и возможно даже начать пленарную неделю», – сказал Парубий.

Он пояснил, что документ «довольно масштабный», имеет около 700 правок, и его рассмотрение может занять целый день.

«Есть рекомендация, чтобы мы его рассмотрели в спокойной атмосфере, а не передбюджетной атмосфере», – добавил Парубий.

Законопроект о госбюджете на 2018 год Рада планирует рассмотреть 7 декабря, отметил Парубий.