Северодонецкая местная прокуратура открыла уголовное дело в отношении депутата городского совета Виктора Пилипенко. Причина тому "забывчивость" депутата. Так, Пилипенко не задекларировал полумиллионную бизнес-инвестицию.

Согласно данным активистов Общественного движения "ЧЕСНО", Виктор Пилипенко является крупнейшим владельцем земли среди депутатов Северодонецкого городского совета (12 Га) и одновременно возглавляет рейтинг депутатов с самым низким доходом в 2016-м. В декларации он указал, что является безработным и за год не заработал ничего, но в активах обозначено 2500000 грн. наличных.

Депутат указал доли в уставных капиталах 5 обществ с ограниченной ответственностью (без стоимости в денежном выражении), однако ни дохода, согласно декларации, эти инвестиции не принесли. Кроме того Пилипенко не указал в декларации ООО «ПРОМТЕКС», копанию, которая фигурирует в уголовном деле о растрате и соучредителем которой на 01.12.2016 года он числился. Отметим, что в данное предприятие Виктор Пилипенко вложил 435 000 грн.

Всего, по данным активистов, депутат сделал взносов в уставные фонды различных предприятий на 20680000 грн., которые не отражены в декларации.

По признакам правонарушения согласно ст.366-1 — "Декларирование недостоверной информации" — активисты обратились к юристам, а те, в свою очередь, к правоохранителям. Согласно этой статье, депутату грозит штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет