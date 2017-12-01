ЕС не выделит Украине очередной транш в размере 600 млн евро

Европейская комиссия не выделит Украине последний транш кредита из программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии. Однако в ЕС не исключают возможность выработки новой аналогичной программы поддержки.

В сообщении ЕК указано, что Украина выполнила ряд обязательств чтобы получить третий и четвертый транш, однако не все меры были выполнены.

"На этом фоне ЕК не в состоянии выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить темпы реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, и завершить меры, которые не были выполнены в рамках текущей программы, при поддержке всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении ЕК.