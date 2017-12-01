Порошенко пообещал референдумы о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко пообещал референдум не только о вступлении в НАТО, но и о членстве в Евросоюзе в обозримом будущем. Об этом он заявил на торжествах ко Дню работников прокуратуры.

"Сейчас мы твердо держим курс евроатлантической интеграции. И даже не сомневайтесь, что уже в очень скором, обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и я убежден, что народ Украины поддержит такую ​​мою инициативу, о членстве в Евросоюзе", - сказал П.Порошенко.

Президент уверен, что результаты голосования на этих референдумах будут убедительно положительными.