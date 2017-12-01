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В Луганской области за сутки российские террористы обстреляли Троицкое, Крымское и Станично-Луганский район

Сегодня, 10:11 citynews.net.ua | Напечатать

Российско-террористические войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, в том числе с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня с темное время суток.

На Луганском направление противник вел огонь из минометов различных типов, гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Троицкого и Луганского. С наступлением сумерек по несколько мин с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения, было выпущено российскими наемниками у Новоалександровки, Крымского и Новолуганского. Из стрелкового оружия противник провоцировал наших воинов в районе Зайцево и Сизого, а из вооружения БМП обстреливал наши оборонительные укрепления вблизи Лозовой и Луганского.

На Донецком направлении враг также активизировался в вечернее время. В частности, на Приазовье, неподалеку Павлополя, оккупанты вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия. Начиная с 18.00 боевики интенсивно обстреливали из гранатометов и легкого пехотного вооружения опорные пункты сил АТО вблизи Авдеевки, Каменки, Песков и Марьинки, а защитников Богдановки — из стрелкового оружия.

“В целом, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один наш военный получил ранения”, — сообщили в штабе.


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