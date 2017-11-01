Луганское направление остается эпицентром вооруженных противостояний в зоне АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе эпицентром вооруженных противостояний остается Луганское направление.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. Сообщается, что противник продолжает обстреливать позиции сил АТО, в том числе из оружия, которое должно быть отведено от линии соприкосновения.

"Эпицентром вооруженной нестабильности остается Луганское направление. Здесь противник вел огонь из минометов различных типов, гранатометов и стрелкового оружия по оборонным укреплениям Троицкого и Луганского. Применяя пехотное вооружение, противник нарушал перемирие в районе Желтого, а в районе Лозового обстреливал наши опорные пункты из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Донецком направлении зафиксирована единственная провокация из стрелкового оружия вблизи Красногоровки. Всего за день боевики 7 раз нарушили перемирие.