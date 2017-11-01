В Москве на ТЭЦ произошел взрыв

В Москве на ТЭЦ произошел взрывСегодня, 16:11
Восемь человек пострадали в результате взрыва на тепломагистрали в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.
Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.
В основном у пострадавших термические ожоги ног. Еще четверо получили повреждения средней тяжести.
Инцидент произошел в среду вечером в районе пересечения улиц Байкальской и Иркутской.
Без воды и электроэнергии остались более миллиона жителей.
"Отопление и электроснабжение пропало в детских садах и школах. После взрыва близлежащие улицы залило кипятком. В связи с этим было принято решение о перекрытии движения транспорта", - отмечается в сообщении.