В Москве на ТЭЦ произошел взрыв

Восемь человек пострадали в результате взрыва на тепломагистрали в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.

Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

В основном у пострадавших термические ожоги ног. Еще четверо получили повреждения средней тяжести.

Инцидент произошел в среду вечером в районе пересечения улиц Байкальской и Иркутской.

Без воды и электроэнергии остались более миллиона жителей.

"Отопление и электроснабжение пропало в детских садах и школах. После взрыва близлежащие улицы залило кипятком. В связи с этим было принято решение о перекрытии движения транспорта", - отмечается в сообщении.