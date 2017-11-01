ОБСЕ не смогли проехать в Травневое

Сегодня, 30 ноября, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии снова не смогли попасть в село Травневое Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщает в микроблоге организации в Тwitter.

«Находясь в районе к югу от Травневого, патруль СММ ОБСЕ вновь пытался попасть в поселок. Однако ВСУ не провели разминирование асфальтированной дороги, ведущей к Травневому», - говорится в сообщении.

При этом Министерство обороны Украины сообщило, что 29 ноября офицеры группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины «Светлодарск» доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Гладосово и Травневое.

«Сейчас у жителей этих сел есть острая проблема в поставке электроэнергии, так как русские оккупанты еще за несколько недель до прихода украинских военных отрезали села от линий электропередач. Также местным жителям необходима еда и уголь для отопления домов», - говорится в сообщении.