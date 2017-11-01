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Корнет рассказал как диверсанты хотели убить Захарченко

Сегодня, 15:18 citynews.net.ua | Напечатать

«Министр МВД ЛНР» Игорь Корнет заявил, что «диверсанты», причастные к убийству «начальника управления народной милиции» Олега Анащенко готовили устранение руководителя незаконной организации «ДНР» Александра Захарченко передает подконтрольный группировке сайт ЛИЦ.

«Часть группы, которую мы не смогли задержать, донецкие коллеги помогли нам, задержали их на территории Донецка уже, кстати, при попытке совершения убийства Александра Захарченко», - рассказал он.

Также он сообщил, что «ЛНР» не планирует массовых арестов «в рамках проводимой в республике антидиверсионной операции».

«Происходит плановая работа правоохранительного блока. Каких-либо массовых арестов не намечается. Только те люди, по которым есть конкретные факты о их преступной деятельности, да, они будут задерживаться, но охоты на ведьм не будет», - подчеркнул он.


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