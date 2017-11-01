СБУ задержала участников наркогруппировки с Донбасса

Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с полицией и прокуратурой пресекли деятельность организованной наркогруппировки, которая наладила производство метамфетамина. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники создали разветвленную сеть сбыта наркотиков на территории Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Донецкой областей, в том числе они поставляли метамфетамин боевикам террористической организации ДНР.

Оперативники СБУ задокументировали, что организатор наркобизнеса, житель Донецка, в 2015 году на временно неподконтрольной Украине территории изготавлял и реализовывал местному населению метамфетамин. После возникновения конфликта с представителями "МГБ ДНР" по распределению дохода от продажи психотропа делец бежал из террористической организации ДНР и переехал в Днепропетровскую область.

Сотрудники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника в Днепре, расположение его подпольной нарколаборатории и личности всех сообщников.

По информации спецслужбы, часть прибыли от продажи метамфетамина наркодельцы передавали представителям незаконных вооруженных формирований террористов, крышевали их незаконный бизнес на временно неподконтрольной Украине территории.

Ежемесячно злоумышленники изготовляли почти килограмм метамфетамина, что приносило до 3 млн грн незаконной прибыли.

Оперативники СБУ задержали в Днепре трех членов группировки во время сбыта очередной партии наркотика.

В ходе обысков по месту жительства наркодельцов правоохранители изъяли подготовленные к продаже расфасованные 150 граммов психотропа, лабораторное оборудование для его производства, боевые патроны и гранату РГД. Злоумышленники арестованы, продолжается досудебное следствие.