КПВВ в Станице Луганской планируют закрыть на ремонт 9-10 декабря

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась провести 9-10 декабря ремонтные работы на мосту в пункте пропуска в Станице Луганской при условии соблюдения режима тишины.

Об этом сообщил на брифинге спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи в Минске, передает «Интерфакс-Украина».

«Доступ к мосту на северном берегу реки Северский Донец в пункте пропуска в Станице Луганской сейчас находится в очень плохом состоянии. Чтобы улучшить состояние деревянных конструкций подхода к мосту, стороны согласовали проведение ремонтных работ 9-10 декабря при условии соблюдения режима тишины », - сказал он.

Сайдик уточнил, что в эти дни планируется закрыть пункт пропуска в Станице Луганской.

Также он добавил, что стороны также договорились провести работы по очистке растительности и разминирования во всех пунктах пропуска на линии соприкосновения для повышения уровня безопасности населения при ее пересечении.