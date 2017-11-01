На Донбассе боевики 5 раз нарушили перемирие за день

Боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями 29 ноября российско-оккупационные войска продолжали обстрелы позиций украинских военных.

С полуночи они пять раз нарушили перемирие, передает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

Отмечается, что боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"На Луганском направлении враг из крупнокалиберных пулеметов обстрелял оборонительные укрепления на подступах к Новоалександровке и Новотошковскому", - говорится в сообщении.

Кроме этого, противник открывал огонь из минометов разного калибра на Донецком направлении, возле Водяного и Павлополя, что на Приазовье, а также из гранатометов и стрелкового оружия - по позициям украинских военных неподалеку пгт Верхнеторецкое. Украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ в случае необходимости.