ФСБ проводит массовую «зачистку» в «ЛНР»

Арестам подвергаются единомышленники бывшего главаря «ЛНР» во всех структурах террористической «республики», в том числе и подразделениях российских оккупационных войск.

Об этом в соцсети на странице «Свердловск – ты должен это знать» сообщили жители оккупированной Луганщины.

По их словам, всех единомышленников экс-главаря «ЛНР» признали «украинскими диверсантами».

«В Луганске сотрудниками ФСБ РФ совместно с представителями «МГБ» проводятся выявление и аресты лиц, связанных с бывшим руководством ЛНР», - сказано в сообщении.

Автор сообщения уточнил, что аресты подельников Плотницкого проводятся и среди работников «правоохранительных органов ЛНР» и командиров 2-го армейского корпуса» российских оккупационных войск.