Полиция оставила старобельчан без игорного клуба

Оперативники полиции Луганской области выявили и пресекли работу игорного заведения, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Замаскированный салон игровых автоматов работал под рекламной вывеской фотостудии города Старобельск. С места происшествия изъяты 14 игровых автоматов, стол для игры в покер, металлические ящики с игровыми фишками, «черновые» записи незаконной деятельности.

По факту занятия игорным бизнесом открытое уголовное производство по ст. 203-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 170 тысяч до 680 тысяч гривен.

Следствие продолжается, проводятся мероприятия для привлечения лиц, причастных к организации и деятельности учреждения, к уголовной ответственности.