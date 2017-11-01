Плотницкий отсиживается в своем особняке под Москвой за $30 млн

Бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий может находится в своем элитном особняке в Подмосковье, - пишет "МК" со ссылкой на свои источники.

Ранее появлялась информация, что Плотницкий является обладателем особняка в Барвихе. Якобы он купил его почти сразу после псевдовыборов в "ЛНР" в 2014 году. Стоимость элитной недвижимости, по данным СМИ, составляет примерно 30 миллионов долларов.

Территориально этот барвихинский дворец расположен где-то в районе дома Кирсана Илюмжинова. Тогда же он якобы купил автомобиль Range Rover с российскими номерами.

"Сейчас Плотницкий, вероятно, ожидает, когда информационная шумиха по поводу его отставки сойдет на нет. Лучший для него вариант — просто ничего не делать. Ждать. Нанять охрану. У него слишком много врагов", - сказали источники изданию.

Барвииха — посёлок в Одинцовском районе Московской области, расположенный неподалёку от Рублёво-Успенского шоссе на реке Саминке.