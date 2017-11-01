ЛДНР в Минске подтвердили готовность провести обмен пленными до новогодних праздников

«Л-ДНР» в ходе заседания Трехстороней контактной группы в Минске подтвердили свою готовность провести обмен пленными до новогодних праздников. Об это сегодня сообщила член «ДНР» Виктория Талакина, передает подконтрольный группировке «ДНР» сайт ДАН.

«ДНР и ЛНР готовы к совершению обмена пленными до новогодних и рождественских праздников. Республики полностью готовы к совершению обмена по спискам удерживаемых, утвержденных на данный момент», - сказала она.

При этом член «ЛНР» Ольга Кобцева заявила, что «представители Украины в ходе состоявшихся сегодня в Минске встреч участников Контактной группы и ее рабочих подгрупп попросили время для «процессуальной очистки» подлежащих обмену лиц», передает подконтрольный незаконной организации «ЛНР» сайт ЛИЦ.

«Дата обмена будет согласована дополнительно», - отметила Кобцева.