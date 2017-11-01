Украинская сторона СЦКК обвинила боевиков в создании новых гуманитарных проблем на Донбассе

Боевики на Донбассе создают новые гуманитарные проблемы для местного населения.

Об этом, ссылаясь на информацию украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращения огня, передает пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook.

"Боевики незаконных военных формирований на Донбассе, которые находятся в районе населенного пункта Гольмовский (Донецкой области), преднамеренно отключили населенный пункт Майское от электроснабжения", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-центра штаба АТО, без света в данный момент остаются более 200 жителей Майского. "Намеренное прекращение НЗФ ОРДО централизованного энергопитания в населенном пункте Майское создают для его жителей трудности, которые могут привести к гуманитарной катастрофе", - резюмировали в СЦКК.