В Нацполиции представили соцпроект по снижению количества нарушений ПДД

В Киеве стартовал социальный проект "Управляй", направленный на снижение количества нарушений правил дорожного движения.

Об этом на пресс-конференции заявил замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает РБК-Украина

"Мы запускаем социальную инициативу, проект, который называется "Управляй". Этот проект призван в диалоге общества, контролирующих органов и всех заинтересованных лиц решить проблему, которая есть сейчас, или сделать огромный шаг в этом направлении", - заявил Билошицкий. По его словам, в рамках проекта водители в Киеве в течение определенного времени будут находить под дворниками своих авто наклейки с текстом "за рулем классный водитель", фото которых они смогут распространять в соцсетях с соответствующим хэштегом.