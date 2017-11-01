В Украине собрали БТР по стандартам НАТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Новый украинский БТР-4МВ1 - сверхмощная военная машина, модернизированная в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО», - написал он.

По его словам, БТР-4МВ1 усилен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня. Экипаж способен уничтожать противника на максимальный дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях.

БТР является разработкой специалистов Государственногой концерна «Укроборонпром» - принципиально новый уровень военной техники для ВСУ.