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С начала АТО более 700 военных прошли реабилитацию в странах НАТО

Вчера, 17:52 citynews.net.ua | Напечатать

С начала антитеррористической операции на Донбассе 724 украинских военных получили лечение в странах НАТО и партнерах альянса.

Об этом в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко по итогам дискуссии межпарламентского совета Украина-НАТО.

"По медицинской реабилитации - за эти годы 724 украинских военных прошли лечение в 17 странах НАТО и 3 странах-партнерах", - сообщила Геращенко. Она также отметила, что в сотрудничестве с НАТО украинской стороне нужно больше проектов в оборонной сфере, защите военных, в частности в развитии аэроразведки и увеличении количества беспилотников.


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