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У «МГБ ЛНР» новый руководитель

Вчера, 16:48 citynews.net.ua | Напечатать

«Министерство госбезопасности» незаконной группировки «ЛНР» возглавит Анатолий Антонов. Об этом сообщает подконтрольный «ЛНР» сайт ЛИЦ.

Ранее «МГБ» возглавлял Леонид Пасечник, который сейчас возглавляет «ЛНР» после отставки Игоря Плотницкого.

Как стало известно «Реальной газете», Антонов Анатолий Андреевич ранее занимал должность заместителя главы «МГБ ДНР», куда он был назначен главой группировки Александром Захарченко 19 июня 2017 года.

Напомним, Плотницкий будет уполномоченным по исполнению Минских соглашений от «ЛНР». 23 ноября, на третий день противостояния уволенного «министра МВД ЛНР» Игоря Корнета и подчиняющихся ему силовиков, Плотницкий выехал в Москву.

По информации«Новой газеты», в автомобильном кортеже вместе с ним Луганск покинули руководитель «администрации главы ЛНР» Ирина Тейцман и глава «ГТРК ЛНР» Анастасия Шуркаева. Двумя днями ранее силовики, отказавшиеся подчиняться Плотницкому, заявили об аресте Тейцман и Шуркаевой по обвинению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и «инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР».


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