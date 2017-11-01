Служба безопасности Украины в "серой зоне" на Донбассе обнаружила склады с контрафактными сигаретами.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что в рамках комплекса мероприятий по противодействию финансированию терроризма СБУ установила, что в районе Верхнеторецкого находятся склады одного из подразделений боевиков ДНР. Из складов изъяли товары широкого потребления и компьютерную технику на общую сумму более 4,5 млн гривен.

Кроме того, на территории Славянского и Константиновского районов обнаружили складские помещения с контрафактными сигаретами более чем на 4 млн гривен.

"Правоохранители изъяли сто пятьдесят тысяч пачек табачной продукции производства фабрики, которая расположена на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении. Продолжаются следственные действия для установления круга лиц, причастных к незаконным поставкам.