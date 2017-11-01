В Золотом-4 удалось вернуть электричество

Подача электроэнергии в Золотом-4 восстановлена. Об этом сказано в сообщении группы Cimic Popasna.

Так, в сообщении источника сказано, что в течение шести суток на улицах Хуторная, Вольная, Полевая, Набережная, находящихся в прифронтовом населенном пункте Золотое-4, отсутствовал свет. Света не было у 350 абонентов. Воздушная линия электропередач была повреждена в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. В связи с тем, что повреждение находилось в "серой зоне" быстро устранить порыв не удавалось.

После того, как были получены гарантии тишины, саперы Отдельной Горно-Штурмовой Бригады осмотрели подходы к опорам ЛЭП на наличие взрывоопасных устройств. Офицерами ЦВС "Попасная" (Cimic Popasna) и офицерами ЦВС Отдельной Горно-Штурмовой Бригады была обеспечена охрана и беспрепятственный доступ к месту повреждения представителей ремонтной бригады Попаснянского РЭС, которые и устранили порыв линии.