Боевики 22 раза обстреливали позиции сил АТО

Боевики 22 раза обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"На Луганском направлении враг из минометов у Лозового, Трехизбенки и Крымского выпустил всего около двух десятков мин. Подступы к ряду населенных пунктов противник обстреливал из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов различных типов - защитников Луганского, Лобачева и Зайцево, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - защитников Малинового, Майского, Желтого, Новоалександровки и Станицы Луганской", - говорится в сообщении. На Донецком направлении основная огневая активность боевиков была сосредоточена на Приазовье.

"Здесь оккупанты неоднократно обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия защитников Водяного и Гнутово, а в Павлополе боевики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. Также прицельные обстрелы из легкого пехотного вооружения и крупнокалиберных пулеметов российские наемники осуществляли по опорным пунктам неподалеку Марьинки и Красногоровки", - добавили в штабе.

Так, в ответ украинские военнослужащие 13 раз подавляли огневую активность боевиков из оружия не запрещенного минскими договоренностями.

"В результате вражеских обстрелов один боец сил АТО был ранен. Его в удовлетворительном состоянии, доставили в военно-медицинское учреждение", - заявили в штабе.