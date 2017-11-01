Правозащитники требуют доработать законопроект о Донбассе

Правозащитники требуют доработать законопроект о ДонбассеСегодня, 09:00
Правозащитники требуют вернуть на доработку проект закона №7163 о реинтеграции Донбасса. Обращение опубликовано на сайте Украинской Хельсинской группы по правам человека.
Под ним подписались также представители Харьковской правозащитной группы и Медийной инициативы за права человека.
Правозащитники утверждают, что в проекте закона избирательный подход к выполнению обязательств в сфере международного гуманитарного права. Также в нем нет минимальных обязательств по защите гражданского населения.
Обращается внимание на отсутствие процедуры определения конфликта на востоке Украины и нецелесообразность включения некоторых норм, которые не касаются вопросов урегулирования конфликтов.
Правозащитники считают недопустимым признание документов боевиков Л/ДНР.
Еще одна претензия - правовые колизии между законопроектом и законодательством относительно оккупированного Крыма.