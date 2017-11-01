» » Правозащитники требуют доработать законопроект о Донбассе

Правозащитники требуют доработать законопроект о Донбассе

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Правозащитники требуют вернуть на доработку проект закона №7163 о реинтеграции Донбасса. Обращение опубликовано на сайте Украинской Хельсинской группы по правам человека. 

Под ним подписались также представители Харьковской правозащитной группы и Медийной инициативы за права человека. 

Правозащитники утверждают, что в проекте закона избирательный подход к выполнению обязательств в сфере международного гуманитарного права. Также в нем нет минимальных обязательств по защите гражданского населения. 

Обращается внимание на отсутствие процедуры определения конфликта на востоке Украины и нецелесообразность включения некоторых норм, которые не касаются вопросов урегулирования конфликтов. 

Правозащитники считают недопустимым признание документов боевиков Л/ДНР. 

Еще одна претензия - правовые колизии между законопроектом и законодательством относительно оккупированного Крыма.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:11

В Золотом-4 удалось вернуть электричество

Сегодня, 10:36

Волкер назвал наиболее вероятный сценарий развития событий на Донбассе

Сегодня, 09:58

Боевики 22 раза обстреливали позиции сил АТО

Сегодня, 09:00

Правозащитники требуют доработать законопроект о Донбассе

Вчера, 18:31

В Луганской области запущен онлайн чат для общественных формирований

Вчера, 18:05

СБУ задержала преступника с поддельным удостоверением ОБСЕ

Вчера, 17:54

Правозащитники: Пропускные пункты не готовы к зимнему периоду

Вчера, 17:08

Поведение наблюдателя ОБСЕ в Донбассе обсудят в Минске

Вчера, 16:31

Минобороны усиливает охрану арсеналов и складов

Вчера, 15:57

Снижение скорости до 50 км/ч в городах вступит в силу с 1 января

Вчера, 15:52

Полиция изъяла гранатомет у жителя РФ

Вчера, 14:54

Миграционная служба в Станице Луганской прекратит работу без объяснения причин

Новости Украины:

Сегодня, 11:07

Во Львове четырех человек будут судить за попытку совершения теракта в городе

Сегодня, 10:34

На юге Украины объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 09:00

Правозащитники требуют доработать законопроект о Донбассе

Вчера, 18:23

В Харьковской области мужчина попал под поезд

Вчера, 18:15

СБУ обнаружила более 30 кг гашиша из Европы на $500 тыс

Вчера, 18:08

Синоптики предупреждают о сильном ветре на юге Украины и Приазовье

Вчера, 17:57

Суд Мариуполя арестовал двух военных, подозреваемых в похищении и истязании человека

Вчера, 16:31

Минобороны усиливает охрану арсеналов и складов

Вчера, 15:54

У нардепа Березы случился гипертонический криз

Вчера, 15:40

Первое водительское удостоверение украинцам будут выдавать на 2 года

Вчера, 14:53

МИД просит украинцев быть осторожными на Бали из-за извержения вулкана

Вчера, 14:09

В Днепропетровской области к тюремному заключению приговорили солдата-уклониста

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 