Правозащитники требуют доработать законопроект о Донбассе

Правозащитники требуют вернуть на доработку проект закона №7163 о реинтеграции Донбасса. Обращение опубликовано на сайте Украинской Хельсинской группы по правам человека.

Под ним подписались также представители Харьковской правозащитной группы и Медийной инициативы за права человека.

Правозащитники утверждают, что в проекте закона избирательный подход к выполнению обязательств в сфере международного гуманитарного права. Также в нем нет минимальных обязательств по защите гражданского населения.

Обращается внимание на отсутствие процедуры определения конфликта на востоке Украины и нецелесообразность включения некоторых норм, которые не касаются вопросов урегулирования конфликтов.

Правозащитники считают недопустимым признание документов боевиков Л/ДНР.

Еще одна претензия - правовые колизии между законопроектом и законодательством относительно оккупированного Крыма.