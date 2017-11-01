» » СБУ задержала преступника с поддельным удостоверением ОБСЕ

СБУ задержала преступника с поддельным удостоверением ОБСЕ

Вчера, 18:05 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ задержала преступника с поддельным удостоверением ОБСЕСотрудники Службы безопасности Украины разоблачили лицо из криминальной среды, которое прикрывалась поддельным удостоверением инспектора международной миссии ОБСЕ, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник, житель Днепра, уже имел проблемы с законом за вымогательство и незаконное хранение оружия. Выяснено, что он использовал удостоверение для прикрытия своей преступной деятельности и свободного передвижения по территории Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в Новомосковске в его автомобиле.

Собранные материалы Служба безопасности Украины направила в органы Национальной полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают происхождение поддельного документа, и круг лиц, причастных к преступлению.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:11

В Золотом-4 удалось вернуть электричество

Сегодня, 10:36

Волкер назвал наиболее вероятный сценарий развития событий на Донбассе

Сегодня, 09:58

Боевики 22 раза обстреливали позиции сил АТО

Сегодня, 09:00

Правозащитники требуют доработать законопроект о Донбассе

Вчера, 18:31

В Луганской области запущен онлайн чат для общественных формирований

Вчера, 18:05

СБУ задержала преступника с поддельным удостоверением ОБСЕ

Вчера, 17:54

Правозащитники: Пропускные пункты не готовы к зимнему периоду

Вчера, 17:08

Поведение наблюдателя ОБСЕ в Донбассе обсудят в Минске

Вчера, 16:31

Минобороны усиливает охрану арсеналов и складов

Вчера, 15:57

Снижение скорости до 50 км/ч в городах вступит в силу с 1 января

Вчера, 15:52

Полиция изъяла гранатомет у жителя РФ

Вчера, 14:54

Миграционная служба в Станице Луганской прекратит работу без объяснения причин

Новости Украины:

Сегодня, 11:07

Во Львове четырех человек будут судить за попытку совершения теракта в городе

Сегодня, 10:34

На юге Украины объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 09:00

Правозащитники требуют доработать законопроект о Донбассе

Вчера, 18:23

В Харьковской области мужчина попал под поезд

Вчера, 18:15

СБУ обнаружила более 30 кг гашиша из Европы на $500 тыс

Вчера, 18:08

Синоптики предупреждают о сильном ветре на юге Украины и Приазовье

Вчера, 17:57

Суд Мариуполя арестовал двух военных, подозреваемых в похищении и истязании человека

Вчера, 16:31

Минобороны усиливает охрану арсеналов и складов

Вчера, 15:54

У нардепа Березы случился гипертонический криз

Вчера, 15:40

Первое водительское удостоверение украинцам будут выдавать на 2 года

Вчера, 14:53

МИД просит украинцев быть осторожными на Бали из-за извержения вулкана

Вчера, 14:09

В Днепропетровской области к тюремному заключению приговорили солдата-уклониста

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 