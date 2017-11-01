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Правозащитники: Пропускные пункты не готовы к зимнему периоду

Вчера, 17:54 citynews.net.ua | Напечатать

Пропускные пункты на линии разграничения не готовы к зимнему периоду: из-за осадков состояние дорожного покрытия на многих участках КПВВ является неудовлетворительным, не в полной мере обеспечена возможность согреться, защитные навесы из-за недостаточного количества или неудачного расположения не защищают от осадков всех людей, стоящих в очередях. Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда «Право на защиту».

«Так, люди могут согреться в палатках немногочисленных гуманитарных организаций на КПВВ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС): высушить одежду и выпить чаю. Желающих очень много, но запасов чая на всех желающих в палатках ГСЧС не хватает. И отопления в палатке ГСЧС на КПВВ «Майорское» появилось лишь несколько дней назад», - говорится в сообщении.

В организации отмечают, что несмотря на то, что недавно на КПВВ «Майорское» прошли работы по обустройству дорожного покрытия, тем не менее территория вблизи КПВВ, где могут передвигаться люди, осталась без покрытия.

«Однако, даже там, где покрытие существует, оно не обеспечивает удобного передвижения лиц. Так, недавно со стороны контролируемой территории, просто под навесом у паспортного контроля, образовалась большая лужа. Всем, кто был в очереди, приходилось стоять в воде и ставить рядом с собой сумки с личными вещами», - отмечают правозащитники.

А на КПВВ «Марьинка» из-за гололеда дорожное покрытие фактически превратилось в каток, что грозит травмами, особенно людям пенсионного возраста. Аналогичная ситуация наблюдалась 24 ноября и на КПВВ «Майорское»: снег превратился в гололед, однако зона, где проходят люди, не был усыпан песком.

Также в фонде обращают внимание на аварийный мост расположенный перед КПВВ «Станица Луганская».

«Чтобы преодолеть его, люди должны переходить по ненадежным деревянным сооружениям. Из-за дождей, холода и с течением времени сооружения разрушаются, поэтому пересечение моста становится все более опасным», - говорится в сообщении.

Однако в самом КПВВ «Станица Луганская» помощь лицам своевременно и эффективно оказывают сотрудники ГСЧС. В частности, именно в их палатке можно согреться и выпить горячего чая.


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