Поведение наблюдателя ОБСЕ в Донбассе обсудят в Минске

Поведение наблюдателя миссии ОБСЕ, когда он отдавал честь боевику в Донбассе, обсудят на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"ОБСЕ оправдывается за своего наблюдателя, который, как с родными, здоровался с боевиками, мол, это просто оплошность. Конечно, это никакая не оплошность, а позиция этого наблюдателя", - считает Геращенко.

Она отмечает, что лично ее это не удивляет, так как "иногда и координаторы ОБСЕ в минских группах занимают странные позиции". При этом Геращенко привела пример, когда координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш отказался посетить в Старобельском СИЗО российского военнослужащего Виктора Агеева, пояснив, что "это было бы политическое, а не гуманитарное посещение".

Геращенко отметила, что работа миссии ОБСЕ "важная, непростая и опасная", но, по ее словам, это не значит, что нужно закрывать глаза "на факты нарушений этики и принципов независимого наблюдения".

"Украинская сторона на ТКГ в Минске, конечно, в очередной раз обратит внимание на "опрометчивого" наблюдателя", - написала представитель Украины