Минобороны усиливает охрану арсеналов и складов

На базах, складах и арсеналах Вооруженных сил Украины продолжается работа по повышению взрывопожаробезопасности, усилению охраны и обороны указанных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В частности, принимаются меры по восстановлению имеющихся и установлению новых технических средств охраны, пожарной сигнализации, ремонту и строительству защищенных помещений для хранения оружия и боеприпасов, совершенствуется система наблюдения и оповещения и т.п.

С целью усиления охраны и обороны арсеналов, баз и складов продолжается внесение изменений в организационно-штатные структуры подразделений охраны. Также вводится новый порядок охраны и противодействия проникновению на объекты ВСУ. В то же время, на базах, складах и арсеналах ведется плановая работа по обслуживанию боеприпасов, их переукладка в новую тару.

Так, в течение этого года по Программе живучести восстановлено 89 хранилищ, более 23 километров ограждения периметра и инженерных средств охраны, изготовлено более 5 тыс. единиц тары для боеприпасов, отремонтированы 3 защищенные хранилища, установлены системы защиты от БПЛА и тому подобное. До конца текущего года планируется выполнить ряд первоочередных работ в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями.