Двое считавшихся погибшими военных вернулись живыми после боя возле Крымского

Двое украинских военнослужащих, которые вчера были в числе четырех погибших в восьмичасовом бою с российскими наемниками на подступах к Крымскому, вернулись живыми к своим подразделениям. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Первыми информацию о гибели 4 военных после многочасового боя в районе Крымского (Луганская область) сообщили волонтеры и распространили сепаратистские СМИ.

На следующее утро информацию о гибели украинских военных подтвердили и в пресс-центре АТО.