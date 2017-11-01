Двое считавшихся погибшими военных вернулись живыми после боя возле Крымского

Двое считавшихся погибшими военных вернулись живыми после боя возле КрымскогоСегодня, 16:31
Двое украинских военнослужащих, которые вчера были в числе четырех погибших в восьмичасовом бою с российскими наемниками на подступах к Крымскому, вернулись живыми к своим подразделениям. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
Первыми информацию о гибели 4 военных после многочасового боя в районе Крымского (Луганская область) сообщили волонтеры и распространили сепаратистские СМИ.
На следующее утро информацию о гибели украинских военных подтвердили и в пресс-центре АТО.