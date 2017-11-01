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Двое считавшихся погибшими военных вернулись живыми после боя возле Крымского

Сегодня, 16:31 citynews.net.ua | Напечатать

Двое украинских военнослужащих, которые вчера были в числе четырех погибших в восьмичасовом бою с российскими наемниками на подступах к Крымскому, вернулись живыми к своим подразделениям. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

Первыми информацию о гибели 4 военных после многочасового боя в районе Крымского (Луганская область) сообщили волонтеры и распространили сепаратистские СМИ.

На следующее утро информацию о гибели украинских военных подтвердили и в пресс-центре АТО. 


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