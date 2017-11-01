В правительстве появится ведомство по вопросам пленных и политзаключенных на Донбассе и в Крыму

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц станет на пять человек больше. Кабинет министров Украины принял решение расширить кадровый состав министерства для того, чтобы защитить и обеспечить права людей, которые лишены свободы в результате военного конфликта на Донбассе и аннексии Россией Крыма.

Ведомство должно заниматься поддержкой указанных лиц и членов их семей, в том числе правовой, а также координировать деятельность органов государственной власти.

«Оказание поддержки и помощи гражданам, оказавшимся в такой ситуации, является одним из приоритетов украинского государства», - говорится в пояснении к постановлению Кабмина.