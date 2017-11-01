Шкиряк: российские военные взяли под контроль ситуацию в Луганске

Ситуацию в Луганске взяли под контроль около тысячи российских военных с тяжелой техникой.

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Сейчас в Луганске находятся подразделения регулярной российской армии в количестве около 1000 военнослужащих с тяжелой техникой (танки, БТР, артиллерия). Россияне полностью взяли под контроль ситуацию в городе и следят за развитием конфликта между террористами. Вооруженных противостояний пока не зафиксировано", - сообщил Шкиряк.

Он также добавил, что подразделения сил АТО находятся в состоянии повышенной боеготовности на всей линии соприкосновения и готовы к отражению провокаций противника.