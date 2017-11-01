В СЦКК опровергли продвижение ВСУ вдоль «серой зоны» под Горловкой

Украинская сторона опровергает информацию о расположении позиций украинских военных в селе Гладосово в районе подконтрольной боевикам Горловки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Ранее сепаратистские СМИ, ссылаясь на командование группировки «ДНР» сообщали, что военные 54 отдельной механизированной бригады и 24 батальона «Айдар» заняли село Гладосово в «серой зоне», запретили местным жителям покидать свои дома и начали заминирование окрестностей.

«Украинская сторона СЦКК заявляет, что такие сообщения не соответствуют действительности. Подразделения ВСУ в последние дни не осуществляли продвижения вперед. Силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями», – отмечает украинская сторона в СЦКК.

В ведомстве допускают, что подобные провокации связаны с рабочим визитом первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.