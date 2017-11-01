Хуг решил поговорить с террористом Захарченко

Сегодня первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг планирует встретиться в Донецке с главарем «ДНР» Александром Захарченко.

Об этом сообщает пресс-служба миссии.

«В соответствии со своим мандатом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине постоянно поддерживает контакты с широким кругом собеседников для налаживания диалога и способствования нормализации ситуации. Именно с этой целью

Хуг поднимет вопрос безопасности наблюдателей миссии», - говорится в сообщении.

Кроме того, он намерен обсудить наблюдения СММ по текущей ситуации с безопасностью, соблюдение сторонами Минских соглашений, необходимость защиты объектов жизнеобеспечения, а также случаи препятствования деятельности СMM, в частности вмешательство в работу камер, установленных вдоль линии соприкосновения