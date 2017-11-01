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«Оккупация в квадрате»: Сотрудники «генпрокуратуры ЛНР» пожаловались на руководителя

Сегодня, 12:54 citynews.net.ua | Напечатать

Пресс-секретарь т.н.«Генерального прокурора ЛНР» Давид Кац рассказал о том, как сотрудники «Генпрокуратуры» оказались заложниками своего же руководства, в окруженном здании ведомства, сообщают сепаратистские СМИ.

По его словам, от и.о. «Генерального прокурора ЛНР» Виталия Подоброго поступила команда вооружить всех сотрудников-мужчин ведомства, чтобы они могли держать оборону здания. Сотрудниками-женщинами руководитель собирался прикрываться.

Кац отметил, что к утру (22 ноября 2017 года) сотрудники прокуратуры поняли, что лица, окружившие здание ведомства, не представляют опасности, вследствие чегобыло принято решение сложить оружие и покинуть здание Генпрокуратуры.


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