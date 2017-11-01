Почти 78 млн грн доначислили нарушителям законодательства аудиторы фискальной службы Луганщины

За январь-октябрь 2017 года аудиторы фискальной службы Луганской области доначислили к уплате в бюджет 77 млн 929 тыс. грн предпринимателям, которые нарушили действующее налоговое законодательство.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Всего же специалисты подразделений аудита провели 117 внеплановых и 9 плановых проверок, а также 53 встречные сверки субъектов хозяйствования.

Кроме того, за январь-октябрь 2017 года проведено 59 проверок в сфере наличных расчетов, по результатам которых плательщикам доначислено почти 5 млн грн штрафов и пени. В регионе на сегодняшний день зарегистрированы 2832 регистратора расчетных операций. Общая сумма выручки за 10 месяцев текущего года составила 4 млрд 287 млн грн, в т.ч. за октябрь – 348 млн грн.