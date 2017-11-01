В России открыли новое дело в отношении украинских военных за якобы обстрел Докучаевска Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации.

По данным российского следствия, 21 ноября 2017 года силы АТО на Донбассе из артиллерии якобы обстреляли Докучаевск, в результате чего мирная жительница получила тяжелые ранения. Следком расценивает действия военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины как выполнение "заведомо преступных приказов вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины".