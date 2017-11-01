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В России открыли новое дело в отношении украинских военных

Сегодня, 11:16 citynews.net.ua | Напечатать

В России открыли новое дело в отношении украинских военных за якобы обстрел Докучаевска Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации.

По данным российского следствия, 21 ноября 2017 года силы АТО на Донбассе из артиллерии якобы обстреляли Докучаевск, в результате чего мирная жительница получила тяжелые ранения. Следком расценивает действия военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины как выполнение "заведомо преступных приказов вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины".


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