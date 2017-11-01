По состоянию на утро 23 ноября 2017 года в Луганской области обесточенными остаются почти 30 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В период 21 и 22 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 27 населенных пунктов в Луганской области. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.