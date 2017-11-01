ГПСУ усилила контроль в пунктах пропуска из-за ситуации в «ЛНР»

В связи с обострением внутренней ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГПСЕ отметили, что не исключается возможность эскалации конфликта или любых провокационных действий со стороны российских наемников.

«Чтобы предотвратить и не допустить провокаций, усилены меры во всех контрольных пунктах въезда-выезда, через которые только за последние сутки последовало почти 40 тысяч граждан. В частности, увеличено количество пограничных нарядов, активно используются технические средства контроля, к проверкам привлекаются служебные собаки», - сообщили в пресс-службе.

Особое внимание пограничные наряды уделяют контрольным и режимным мероприятиям. Кроме того, в готовности находятся все пограничные подразделения в районе проведения АТО, ведется наблюдение и мониторинг ситуации объектов, находящихся в сфере деятельности ведомства. Уточнено взаимодействие со штабом АТО и подразделениями ВСУ и всеми силовыми структурами.